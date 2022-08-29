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رئيس الوزراء العراقى يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن مظاهرات المنطقة الخضراء

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:10 م
رئيس الوزراء العراقى يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن مظاهرات المنطقة الخضراء رئيس وزراء العراق الكاظمي
كتب أحمد جمعة وعبد الوهاب الجندى

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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً، وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

ووجه الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال.

 

 


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