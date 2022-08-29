"حياة كريمة" توقع الكشف على 1568 مواطنا بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توقيع الكشف الطبي على 1568 مواطنا، ضمن القافلة الطبية المتواجدة في قرية القطورى التابعة لمركز العياط، والتي استمرت على مدار يومي 26 و27 أغسطس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت "حياة كريمة" في بيان إلى توقيع الكشف الطبي على 1568 مواطنًا، في 7 تخصصات طبية في القافلة، وتحويل 5 حالات للكشف عليهم بالمستشفى، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيف صحى للأهالي، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.