اليوم السابع
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جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب في نهر النيل بالغربية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:33 م
جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب في نهر النيل بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ملقاة في نهر النيل فرع رشيد بمدينة كفر الزيات.
 
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي قرية كفور بلشاى بالعثور على جثة ملقاة في نهر النيل فرع رشيد المار أمام القرية.
 
انتقلت قوة أمنية الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة وتبين أن الجثة لشخص يدعي " ط.ع"35 سنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

مدير امن الغربية

كفر الزيات

كفور بلشاى

جثة



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