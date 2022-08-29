جرعة زائدة من المواد المخدرة وراء مصرع شاب في الهرم والنيابة تصرح بالدفن

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة في الهرم، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب لا توجد بها أى إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.