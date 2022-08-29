اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جرعة زائدة من المواد المخدرة وراء مصرع شاب في الهرم والنيابة تصرح بالدفن

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:18 ص
جرعة زائدة من المواد المخدرة وراء مصرع شاب في الهرم والنيابة تصرح بالدفن اسعاف - ارشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة في الهرم، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب لا توجد بها أى إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 


المواد المخدرة

النيابة العامه

الهرم

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة

التصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار في الصف

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:58 ص

المعمل الكيميائى يفحص كمية من الهيروين ضبطت بحوزة ديلر قبل ترويجها في الجيزة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:00 ص

مستريحة مستحضرات التجميل تعترف: جمعت نصف مليون جنيه لتشغيلها في المعمل

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:46 م

القبض على طرفي مشاجرة بسبب الميراث في المنوفية

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:30 م

مستريحة الهرم تعترف بتشغيل الأموال في معمل تحاليل طبية بأرباح 50 %

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة