جامعة قناة السويس تستضيف أوائل كونسرفتوار الإسكندرية بحفل كلاسيكى الأربعاء المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استضافة الجامعة للحفل الفني الكلاسيكي لأوائل الكونسرفتوار من 12 إلى 18 سنة وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وصرح "مندور" أن المعهد العالى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) أحد الكيانات الفريدة الهادفة لخلق كوادر متخصصة في العزف والتأليف الموسيقي والغناء الأوبرالي طبقاً للمستويات الفنية العالمية مؤكداً أنه صرح تعليمي متميز يعمل على إعداد أجيال من المبدعين.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحفل يتضمن عزف فقرات فردية للطلاب على الفلوت ، كلارينت، بيانو ،فيوليه، فيولا ، تشيللو تحت إشراف المايسترو شريف محى الدين عميد معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، كما أشاد " عبد النعيم" بالمستوى الفنى لبراعم الكونسرفتوار المشاركين في الحفل متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق.

هذا ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور الدكتورة غادة جُبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، وقام بالتنظيم والتنسيق للحفل الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور أحمد عبد الوهاب قائدة أوركسترا الحلم بجامعة قناة السويس.