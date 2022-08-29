تفاصيل فوز مجلس "كامل أبو علي" بإدارة النادي المصري.. صور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات للنادى المصرى بمحافظة بورسعيد، عن فوز مجلس رجل الأعمال كامل أبو على، بإدارة النادى المصرى لـ 4 سنوات قادمة.

كانت بدأت أعمال الجمعية العمومية للنادى المصرى، التاسعة صباحاً، والتى استمرت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من المستشار حامد أبو العينين ومعه المستشار إسماعيل حواس، المستشار أحمد اسماعيل عثمان، المستشار هشام أبو الوفا، المستشار محمد نور الدين، المستشار أشرف أبو السادات، وكذلك إشراف عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وتوافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى، على الإدلاء بأصواتهم فى تزكية مجلس كامل أبو على، لإدارة النادى المصرى، والموافقة من غيرها على الميزانية السابقة.

وكان التصويت على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من : كامل أبو على - رئيس المجلس، الحسينى أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، أبو العزايم محمد، احمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، ياسر يحيى - أعضاء، الدكتور أحمد الطحان، محمد موسى - أعضاء تحت السن، بعلامة "صح" بإحدى الخانتين موافق أو غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم، والورقة الثانية سيكون بها إبداء الرأى على الميزانية أيضاً بمربعين موافق وغير موافق، على أن يتم وضع فى أى منهما علامة "صح"، وكان من لهم حق التصويت 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).