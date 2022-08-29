تحصيل فواتير الكهرباء بواسطة كشافى "شعاع" إلكترونيا قريبا

كتبت: رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مفاوضات بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لبدء تجربة التحصيل الإليكترونى بعدد من القطاعات التابعة لشركات توزيع الكهرباء بهدف رفع نسب التحصيل وذلك بجانب تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى خاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كشافى شركة شعاع سيتولون مهام التحصيل كتجربة مبدئية بعدد 6 قطاعات من شركات توزيع الكهرباء قريبا بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرا إلى أنه إذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على جميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر إن تحصيل الفواتير من خلال شركة شعاع سيكون اليكترونيا باستخدام ماكينات السحب اﻻليكترونى باستخدام كروت اﻻئتمان البنكية وغيرها، لافتا إلى أن الموظف سيكون معه كارت لسداد فاتور اﻻستهلاك للمشترك الذى لا يوجد لديه كارت فيزا ويقوم بتحصيلها منه لصالح الشركة.