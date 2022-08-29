اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
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بعد فشلها فى توفير بديل للغاز الروسى..

بلدة هولندية تطالب بإعفائها من إنهاء عقود الغاز مع شركة غازبروم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:03 ص
بلدة هولندية تطالب بإعفائها من إنهاء عقود الغاز مع شركة غازبروم أرشيفية
هناء أبو العز

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أعلنت بلدية مدينة لاهاي الهولندية إنها ستتقدم بطلب للحصول على إعفاء مؤقت من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، بهدف الاستمرار بشراء الغاز الروسي من شركة غازبروم وسط معاناة تواجهها لإيجاد مورّد بديل. 
 
وفي رسالة وجهت إلى مجلس البلدية ، ذكر أحد المسؤولين المحليين، فشل عدد من المناقصات التى أجريت خلال شهري يونيو  ويوليو فشلت في مهمة تأمين الغاز للمدينة من مورّدين آخرين غير الروس. 
 
وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن أنه على الحكومات الأوروبية والأجهزة الرسمية الامتثال إلى حزمة العقوبات الخامسة التي فرضتها بروكسل على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وهي تقتضي بإنهاء العقود المبرمة مع الشركات الروسية بتاريخ أقصاه العاشر من أكتوبر. 
 
وفي ذلك الوقت قالت المفوضية الأوروبية إن "استثناءات محدودة سيسمح بها" حيث لا بديل عن الغاز الروسي، وهذا ما تسعى إليه لاهاي، ثالث أكبر المدن الهولندية التي تملك عقداً مبرماً مع غازبروم. 
 
وأضاف بيان  البلدية الذى نشرته وكالة  الأخبار الأوروبية، أن المدينة  تفاوض حالياً مع عدّة مورّدين آخرين ولكن في حال تمّ إبرام العقود، فإن مفعولها لن يسري قبل بداية 2023 وبالتالي، فإن المدينة بحاجة إلى تمديد التعامل مع غازبروم رغم العقوبات بحسب مسؤولين. 
 
ومن المرجح أن تقبل المفوضية الأوروبية إعطاء استثناء للاهاي، شرط أن تتقدم بلدية المدينة بإثباتات عن العقود المبرمة الجديدة، التي سترفع أسعار الطاقة بشكل كبير وشبه مؤكد.
 
 

روسيا

هولندا

الغاز الروسي



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