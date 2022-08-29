بعد وفاة المئات وتدمير المحاصيل.. ثلث باكستان مهدد بالغرق بسبب الفيضانات

كتبت رباب فتحى

طالبت الحكومة الباكستانية بالمساعدات الدولية للتصدى لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص وتهدد الآن بإغراق ثلث البلاد - وهي منطقة بحجم بريطانيا تقريبًا - تحت الماء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري ، مساء الأحد ، إن الفيضانات الناجمة عن أسابيع من الأمطار الموسمية الشديدة وذوبان الأنهار الجليدية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في باكستان وإن المساعدة المالية مطلوبة.

وقال: "للمضي قدمًا ، أتوقع أن المجتمع الدولي والوكالات الدولية يجب أن تدرك حقًا مستوى الدمار وليس فقط صندوق النقد الدولي".

وقال: "لم أرَ تدميرًا بهذا الحجم ، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات ... إنه أمر ساحق". وأضاف أنه تم القضاء على العديد من المحاصيل التي كانت توفر الكثير من سبل عيش السكان. وقال "من الواضح أن هذا سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي العام".

تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاعًا في معدلات التضخم ، وانخفاض قيمة العملة ، وعجزًا في الحساب الجاري ، وقال بوتو زرداري إنه يأمل أن تقنع حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بالإفراج عن 1.2 مليار دولار كجزء من الشريحتين السابعة والثامنة من برنامج خطة الإنقاذ الباكستانية.

بدأت المساعدات الخارجية الأولى في التدفق إلى باكستان يوم الاثنين على متن رحلات جوية في بداية عملية إغاثة ضخمة للتخفيف من الكارثة التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص وتركت مساحات شاسعة من البلاد تغرق.

ولقي ما لا يقل عن 1061 شخصًا حتفهم حتى الآن في الفيضانات ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر ، حيث تم عزل العديد من المجتمعات في المناطق الجبلية الشمالية بسبب الأنهار التي غمرتها الفيضانات التي جرفت الطرق والجسور.