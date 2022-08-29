انطلاق انتخابات النادى المصرى اليوم بورقتين إحداهما للمجلس والأخرى للميزانية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، عبد الفتاح حافظ، أنه ستنعقد الجمعية العمومية للنادي المصري اليوم الاثنين، وذلك لإبداء الرأي في المجلس الجديد والميزانية.

وأضاف "حافظ" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية سيدلون بأصواتهم على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من: كامل أبو علي، رئيس المجلس، الحسيني ابو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، أبو العزايم محمد، احمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، ياسر يحيي - أعضاء، الدكتور أحمد الطحان، محمد موسى - أعضاء تحت السن، بعلامة "صح" بإحدى الخانتين موافق او غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

وأوضح، أن الورقة الثانية سيكون بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق، على أن يتم وضع في أي منهما علامة "صح".

كانت إدارة النادي المصري، أعلنت عن كافة ترتيبات الجمعية العمومية للنادي والمقرر انعقادها اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وذلك بفتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، والميزانية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

وعقب غلق باب التصويت في السابعة مساء، يتم عقد اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كافة المناصب والميزانية.