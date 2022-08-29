النوم الجيد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن الأشخاص الذين ينامون جيدًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وقال الباحثون أنه يمكن الوقاية من سبعة من كل عشرة حالات من أمراض القلب والأوعية الدموية إذا كان الشخص ينام جيدًا، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضح الباحثون، أن تسعة من كل عشرة أشخاص لا يحصلون على نوم جيد ليلاً.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أبو بكاري نامبيما من INSERM (المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية) في باريس: "كان معدل الانتشار المنخفض للنوم الجيد متوقعًا نظرًا لحياتنا المزدحمة التي تمتد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وأضاف أنه "يجب تعليم أهمية نوعية وكمية النوم لصحة القلب في وقت مبكر من الحياة عندما يتم تأسيس السلوكيات الصحية.

وتابع "يمكن أن يساعد التقليل من الضوضاء أثناء الليل والتوتر في العمل على تحسين النوم."

وركزت الدراسات السابقة حول النوم وأمراض القلب بشكل عام على عادة نوم واحدة، مثل مدة النوم أو توقف التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس ويبدأ أثناء النوم.

و استخدمت الدراسة الحالية درجة نوم صحية تجمع بين خمس عادات نوم وحقق الباحثون في العلاقة بين درجة النوم الأساسية ، والتغيرات بمرور الوقت في درجة النوم ، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتضمنت هذه الدراسة 7200 مشاركًا في دراسة باريس المستقبلية الثالثة (PPP3) ، وهي جماعة قائمة على الملاحظة قائمة على المجتمع المرتقب.

وتم تجنيد الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عامًا وخاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز طبي وقائي بين عامي 2008 و2011.

وكان متوسط ​​العمر 59.7 سنة وكان 62 ٪ من الرجال، وخضع المشاركون لفحص جسدي واستكملوا استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي والحالات الطبية.

وتم استخدام الاستبيانات لجمع معلومات عن خمس عادات للنوم في الأساس وزيارتين للمتابعة. تم إعطاء كل عامل نقطة واحدة إذا كان هو الأمثل و 0 إذا لم يكن كذلك.

و تم حساب درجة نوم صحي تتراوح من 0 إلى 5 ، مع اعتبار 0 أو 1 ضعيفًا و 5 يعتبر الأمثل.

وأفاد أولئك الذين حصلوا على درجة مثالية أنهم ناموا من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، ولم يعانوا من الأرق مطلقًا أو نادرًا، ولا يعانون من النعاس المفرط المتكرر أثناء النهار، ولا توقف التنفس أثناء النوم، والنمط الزمني المبكر (كونهم شخصًا صباحيًا).

وقام الباحثون بفحص الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية كل عامين لما مجموعه 10 سنوات.

وحصل 10٪ من المشاركين على درجة نوم مثالية و 8٪ كانت درجاتهم ضعيفة.

خلال متابعة استمرت ثماني سنوات، أصيب 274 مشاركًا بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية.

وحلل الباحثون العلاقة بين درجات النوم والأحداث القلبية الوعائية بعد ضبط العمر والجنس والمهنة والتدخين ومؤشر كتلة الجسم والنشاط البدني ومستوى الكوليسترول والسكري والتاريخ العائلي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية أو الموت القلبي المفاجئ.

ووجدوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية انخفض بنسبة 22٪ لكل نقطة ارتفاع في درجة النوم. وبشكل أكثر تحديدًا ، مقارنةً بأولئك الذين حصلوا على درجة 0 أو 1 ، كان المشاركون الذين حصلوا على درجة 5 أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 75٪.

وقدر الباحثون نسبة الأحداث القلبية الوعائية التي يمكن الوقاية منها بنوم أكثر صحة، ووجدوا أنه إذا كان لدى جميع المشاركين درجة نوم مثالية ، فقد يتم تجنب 72٪ من الحالات الجديدة لمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية كل عام.



