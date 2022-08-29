المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين بسبب حيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 3 عاطلين بالسجن المشدد، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة مركز الزقازيق.



صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية رقم 11486 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية" رشدى ف ر" و" أحمد م إ" و" رشدى ص ال " لمحكمة جنايات الزقازيق.



وتبين من أمر الإحالة ورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز الزقازيق، عن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، تمكنت مامورية من ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبطهم بحوزة المتهم الأول 33 لفافة من مخدر الهيروين و22 لفافة بحوزة الثانى و 51 لفافة بحوزة الثالث بقصد الاتجار والتربح، وضبط بحوزتهم سلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.