الصين تعتقل 234 شخصا بتهمة الاحتيال البنكى.. و"أسوشيتد برس" تكشف التفاصيل

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عن اعتقال 234 شخصا متورطين فى عملية احتيال لدفع الناس لإخراج مدخراتهم بوعود كاذبة بمعدلات فائدة عالية على الودائع فى بنوك ريفية غامضة.
لفتت الفضيحة الانتباه الوطنى بعد أن مُنع المستثمرون الذين كانوا يسعون للحصول على إجابات حول أين ذهبت أموالهم من الوصول إلى عاصمة مقاطعة خنان تشنجتشو عندما تم تغيير الحالة الصحية المعروضة على تطبيقات الهواتف المحمولة الإلزامية لـ COVID-19 إلى اللون الأحمر، مما منعهم من السفر.
قال العديد من عملاء البنوك الذين قابلتهم وكالة الأسوشييتد برس إنهم تعرضوا للاستجواب، وقوبلت محاولة أخرى فى يوليو من قبل عصابات من رجال مجهولين يرتدون قمصان بيضاء هاجموا المودعين.
وقال البيان الصادر عن حكومة مدينة شوتشانج إن العقل المدبر رجل يدعى، لو يوى، ورفاقه قد سيطروا على أربعة بنوك على مستوى المحافظة وجذب المستثمرين بوعود بأسعار فائدة تصل إلى 18% سنويًا.
وجاء فى البيان "فى الوقت الحاضر، ألقت أجهزة الأمن العام القبض على عدد كبير من المشتبه بهم جنائيا، من بينهم 234 تم اعتقالهم لقد تم إحراز تقدم كبير فى استرداد المسروقات والأضرار. التحقيق والتعامل مع القضية يجريان بعمق وفقا للقانون ".
وقال البيان أن منشئى المخطط الذين "استوعبوا" الأموال فيما بعد تحدثوا عن الاستثمارات لأشخاص آخرين قاموا بإيداع مئات الآلاف من الدولارات، مما جعل عملية الاحتيال تبدو وكأنها مخطط بونزى.
تكشفت عملية الاحتيال عندما فتح الآلاف من العملاء حسابات فى ستة بنوك فى خنان ومقاطعة آنهوى المجاورة التى قدمت معدلات فائدة مرتفعة نسبيًا. دفع الانخفاض الحاد فى النمو الاقتصادى للصين والعوائد الضئيلة على المدخرات فى بنوك الدولة العديد من الصينيين إلى الاستثمار فى أدوات مالية غير تقليدية وغالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر أو حتى احتيالية.
اكتشف عملاء بنوك لاحقًا أنهم لا يستطيعون إجراء عمليات سحب بعد تقارير إخبارية تفيد بأن رئيس الشركة الأم للبنوك مطلوب لارتكابه جرائم مالية، وقال مسئولين فى البنك إنها ستعيد لبعض عملاء البنوك ودائعهم، لكن الكثيرين ما زالوا ينتظرون معرفة متى سيتم تعويضهم.
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