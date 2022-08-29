الصور تتحدث عن روعة الإنجاز.. شاهد كيف تغير المشهد خلف سور مجرى العيون

كتب سيد الخلفاوى

تبدل الحال خلف سور مجرى العيون بالقاهرة ، حيث يتم تنفيذ مشروع سكنى ترفيهى على مساحة 95 فدانا، ويضم محورين، الأول ترفيهى خدمى، والآخر سكنى فاخر، ويضم المحور الترفيهى عددا من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية، كما يتم تنفيذ 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلامي بمحيط المحور الترفيهى.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة، إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية، وتحويلها لمناطق جذب سياحى، يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدانا تقريبا.

و يتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسواق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.