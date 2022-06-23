اليوم السابع
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مشروع تطوير سور مجرى العيون يستعيد الوجهة الحضارية للعاصمة.. صور

الخميس، 23 يونيو 2022 05:28 م
مشروع تطوير سور مجرى العيون يستعيد الوجهة الحضارية للعاصمة.. صور المحور السكنى خلف سور مجرى العيون بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تبدل الحال خلف سور مجرى العيون بالقاهرة، حيث يتم تنفيذ مشروع سكنى ترفيهى على مساحة 95 فدانا، يضم محورين الأول ترفيهى خدمى، والآخر سكنى فاخر.
 
ويضم المحور الترفيهى عدد من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية، كما يتم تنفيذ 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلامى بمحيط المحور الترفيهى.
 
ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدانا تقريبا.
 
ويتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.
 
عمائر سكنيه
وحدات سكنية

جانب من الاعمال
جانب من الأعمال

المجمع السكني
المجمع السكني

سور مجرى العيون
سور مجرى العيون

سور مجرى العيون بالقاهرة
سور مجرى العيون بالقاهرة

مشروع سكنى ترفيهى على مساحة 95 فدان
مشروع سكنى ترفيهى على مساحة 95 فدانا

المحور السكنى خلف سور مجرى العيون بالقاهرة
المحور السكنى خلف سور مجرى العيون بالقاهرة

 


القاهرة

سور مجري العيون

مجري العيون

القاهرة التاريخية

الفسطاط

المجتمعات العمرانية



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