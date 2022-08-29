اليوم السابع
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الصحة: لقاح فيروس B متوفر بفروع المصل واللقاح

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:49 م
الصحة: لقاح فيروس B متوفر بفروع المصل واللقاح وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس التهاب الكبد B، يوفر حماية أكبر من الإصابة بالمرض كما أن تلقي اللقاح مهم للمخالطين لحالات مصابة بفيروس التهاب الكبد B ، والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بفيروس B حتى تمام الشفاء بالإضافة إلي كافة التحاليل اللازمة، مشيرة إلي أن هناك برنامجا متكاملا للعلاج.
 
 
 

الصحة

فيروس بى

الغسيل الكلوى



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