الصحة: لقاح فيروس B متوفر بفروع المصل واللقاح

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس التهاب الكبد B، يوفر حماية أكبر من الإصابة بالمرض كما أن تلقي اللقاح مهم للمخالطين لحالات مصابة بفيروس التهاب الكبد B ، والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بفيروس B حتى تمام الشفاء بالإضافة إلي كافة التحاليل اللازمة، مشيرة إلي أن هناك برنامجا متكاملا للعلاج.