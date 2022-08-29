السيطرة على حريق نشب فى أشجار نخيل بمدينة قفط في قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في أشجار نخيل داخل حوش مهجور، بمدينة قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد نشوب حريق فى أشجار نخيل داخل حوش مهجور يقع خلف مبنى البنك الأهلي بمدينة قفط، دون وقوع إصابات بشرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ10 سيارت إطفاء والسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب في عدد من أشجار النخيل داخل حوش مهجور بمدينة قفط، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح وقبل امتداده إلى المنازل المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.