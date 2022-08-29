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السكة الحديد تلغى وقوف قطارات ببعض محطات الوجه البحرى

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:00 ص
السكة الحديد تلغى وقوف قطارات ببعض محطات الوجه البحرى محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قررت هيئة السكة الحديد، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022، إلغاء وقوف القطارات أرقام ( 917 – 927 – 904 ) مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس بمحطة طنطا، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف ( القاهرة / الإسكندرية ) طبقاً للجداول المرفقة .
 
كما قررت الهيئة تعديل تركيب قطار 872 مكيف ( القاهرة / أسيوط )، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022، بنفس جدوله الحالى بتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه على ان يعود بقطار871 مكيف ( أسيوط / القاهرة ) يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 بنفس جدوله الحالى، وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر .
 
ومن يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 سيتم الغاء وقوف قطار 915 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاى البارود، وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة على ان يقوم الساعة 15:10 بدلاً من الساعة 15:35 مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية ( القاهرة / الإسكندرية ) و يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلاً من الساعة 15:10 وذلك طبقاً للجداول المرفقة .
 
 

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