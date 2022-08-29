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الرئيس السيسى يعبر عن حزنه لوضع العراق الحالى.. ويؤكد دعم مصر لاستقراره

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:29 م
الرئيس السيسى يعبر عن حزنه لوضع العراق الحالى.. ويؤكد دعم مصر لاستقراره الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق.
 
وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر اواصر تاريخية وطيدة من الاخوة والعروبة"، مضيفًا:"واننى إذ اؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ادعوا كافة الاطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من اجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

السيسي

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