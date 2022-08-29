الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقى

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع أخيه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.