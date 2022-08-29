الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقى الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:35 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع أخيه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسى العراق مصر والعراق عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعبر عن حزنه لوضع العراق الحالى.. ويؤكد دعم مصر لاستقراره الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:29 م الرئيس السيسى يؤكد لبرهم صالح دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:21 م وزيرة التعاون الدولى تستعرض أمام الرئيس السيسي برنامج "نوفًي" الوطنى الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:52 م الرئيس السيسى يستعرض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية المرتبطة بتغير المناخ.. ويوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية الخاصة بالعمل المناخى.. والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:45 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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