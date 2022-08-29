الرئيس الجزائري يوجه بإعداد قانون لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أهمية إصدار قانون يختص بمواجهة تمويل الإرهاب، وظاهرة غسيل الأموال والفساد.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه الأحد، الرئيس الجزائري مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من الملفات.

ووجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية للعام القادم.

ودعا أعضاء الحكومة إلى التحضير الجيد لبدء تدريس اللغة الإنجليزية، في هذا الموسم الدراسي، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي، مؤكدًا مواصلة الدولة مساندتها لمختلف الفئات الهشة لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.

وحول حرائق الغابات الأخيرة، التي شهدتها ولايات الشرق الجزائري وتدابير مواجهتها، أعرب الرئيس الجزائري عن شكره لكل المساهمين في إخماد الحرائق، من أفراد الحماية المدنية، ومختلف وحدات الجيش والمتطوعين وكل الجزائريين، الذين أثبتوا "صلابة اللحمة الوطنية".

وفي هذا السياق، وجه تبون بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من العام المقبل.

فيما أمر بتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك مختلف السلطات المحلية.

وحول مشروع قانون الإعلام الجديد، أصدر الرئيس الجزائري توجيهات باستحداث "مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة"؛ يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية.