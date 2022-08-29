وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأجنبية التي ستشارك في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022، وصلت إلى ميدان تدريب سيرجيفسكى التابع للدائرة العسكرية الشرقية في إقليم بريمورسكي بالشرق الأقصى الروسي، وباشر العسكريون الأجانب فى تجهيز واستلام المعدات والأسلحة، وكذلك بدراسة التضاريس والظروف المناخية التي ستنفذ فيها مهام التدريبات المشتركة.

وأشارت إلى أن التدريبات ستشارك فيها مجموعات من هيئات القيادة والتحكم والوحدات العسكرية والمراقبين، من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والدول الشريكة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان والجزائر وأرمينيا، وبيلاروسيا والهند وكازاخستان، وقرغيزستان والصين ولاوس، ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من أول سبتمبر إلى 7 سبتمبر المقبل، وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.