الحبس 6 أشهر مع الشغل لـ5 أشقاء متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة 5 أشقاء بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "أ.أ" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهمين "ش.ش" و"خ.ش" و"ع.ش" و"خ.ش" و"ط.ش"، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بعد أن تربصوا له فى أحد الأماكن، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين، قاموا خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب محدثين إصابته، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.