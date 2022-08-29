التضخم يؤثر على العملات المشفرة.. "بيتكوين" تصل لأقل مستوى بـ 20 ألف دولار

نهال أبو السعود

انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار اليوم الاثنين، حيث تخلى المستثمرون عن ‏الأصول الخطرة بعد أن أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بمسار تشديد صارم، وفقا لشبكة ايه بي سي.‏

تراجعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 5% عن إقفال يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى عند ‏‏19526 دولارًا بين عشية وضحاها ، وهو اقل مستوى منذ 13 يوليو ، وفقًا لبيانات ‏Coin Metrics‏. ‏

تزامن الانخفاض الحاد في العملات المشفرة مع عمليات بيع كبيرة في الأسهم الأمريكية ، أثارها التزام ‏رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بوقف التضخم وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‏‏1000 نقطة يوم الجمعة بعد أن قال باول إنه يتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة ‏بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد الأمريكي. وأشارت العقود الآجلة إلى مزيد من الخسائر يوم ‏الاثنين.‏

قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في ‏Oanda‏: "ضعفت عملة البيتكوين بعد أن لم يغمض رئيس ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بتأكيده أن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة لخفض التضخم ‏الأصول المحفوفة بالمخاطر تكافح حيث ستظل معركة باول ضد التضخم شرسة حتى في الوقت ‏الذي ستؤدي فيه إلى تباطؤ اقتصادي."‏

انخفضت ‏Bitcoin‏ بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي لأسبوعها السلبي الثالث في أربعة. انخفضت ‏العملة المشفرة بنسبة تزيد عن 50% هذا العام وتظل منخفضة بنسبة 70% عن أعلى سعر لها على ‏الإطلاق عند 68،990.90 دولارًا في نوفمبر.‏