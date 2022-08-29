التحفظ على كميات كبيرة من عبوات العصير مختلفة الأنواع غير صالحة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي عبوات عصير منتهية الصلاحية د بإجمالي 1200 لتر، وعصير تفاح طبيعي بإجمالي 2400 كجم، و700 عبوة عصير مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، داخل مصنع مواد غذائية قبل طرحها وبيعها بالاسواق مما تشكل ضررا بصحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية، بحيازة مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وسلع مجهولة المصدر مما تضر بصحة المواطنين.

تمت مداهمة المصنع، وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 12 برميلا بداخلة عبوات عصير منتهية الصلاحية داخل كل برميل 100عبوة عصير سعة الواحدة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها 1200 لتر، و12 برميل عصير تفاح طبيعي وزن البرميل 200 كجم منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها 2400 كجم، و700 عبوة عصير مختلفة الأنواع سعة العبوة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها 700 لتر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.