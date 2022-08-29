الإعدام شنقا لـ5 مسجلين خطر والمؤبد لآخر بسبب قتلهم عميل بنك لسرقته بأكتوبر

أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا، على ٥ مسجلين خطر، والسجن المؤبد لآخر، لاتهامهم بقتل عميل بنك شهير وشرعوا فى قتل آخر لسرقتهما.

جاء أمر الإحالة بأن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، واستهدفوا عملاء البنوك، ويوم الواقعة قاموا بتتبع أحد عملاء بنك شهير بمنطقة ٦ أكتوبر، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض سبيلهم.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تخصصوا فى وقائع السرقة بالإكراه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية ورشاشات وقاموا بتتبع المجنى عليه بعدما قام بسحب مبلغ كبير من البنك واعترضوا طريقه وارغموه على التوقف بسياراتهم تحت تهديد السلاح وحينما قاومهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين ازهاق روحه.

كما شروعوا فى قتل شخص اخر كان برققته حينها بعدما حاول الفرار بالاموال وقاموا بسرقة الأموال وفروا هاربين.