استمرى بالرقص.. هيلارى كلينتون تدعم رئيسة وزراء فنلندا بصورتها ترقص

كتبت: شيماء عبد المنعم

"استمرى بالرقص".. هكذا عبرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون، عن دعمها لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، التى تعرضت لانتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهى ترقص مع أصدقائها فى حفلة خاصة.

ونشرت كلينتون، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر، صورة لها وهى مبتسمة وترقص فى ناد ليلى مزدحم فى كولومبيا عام 2012، حينما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، وعلقت عليها: "استمرى بالرقص"، مضيفة إشارة لحساب مارين، حسبما نشر موقع ndtv، من جانبها، ردت مارين بسرعة عليها قائلة: "شكرا"، مع "إيموجى قلب".



هيلارى كلينتون ترقص فى ملهى ليلى

وكان المقطع المسرب لـ"مارين"، أثار جدلا واسعا، واعتبره البعض غير لائق لشخص فى منصبها، فيما رأى آخرون أنها حرية شخصية، أما مارين فقد أكدت أنها "إنسانة، وتتوق أحيانا للفرح والنور والمرح"، مضيفة أنه أمر يخصها، وأنها لم تفوت يوم عمل واحد.

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، دافعت عن حياتها الخاصة بالبكاء بعد أن تصدرت عناوين الصحف الدولية بفيديوهات مسربه لها وهى ترقص فى حالة جنون، وظهرت "مارين" بعيون حمراء واختنقت بالبكاء وهى تتصدى للانتقادات المحيطة بالصور ومقاطع الفيديو المسربة لحياتها الاجتماعية الخاصة، قائلة فى مؤتمر صحفى: "فى خضم هذه الأوقات المظلمة، أفتقد أحيانا الفرح والنور والمرح، وهذا يتضمن أنواعا معينة من مقاطع الفيديو والصور التى لا أرغب فى رؤيتها، وأعلم أنك لا ترغب فى رؤيتها. إنه خاص، إنه ممتع، إنها الحياة "، حسبما نشر موقع سكاى نيوز البريطانى.