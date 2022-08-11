اليوم السابع
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كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:05 ص
كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلارى كلينتون
وكالات

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سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا.

ونشرت كلينتون صورة لها عبر "تويتر" وهي ترتدي قبعة مكتوب عليها "But her emails- إلا رسائلها الإلكترونية"، وكتبت في التغريدة: "كل قبعة أو قميص من But her emails، يباع عبر Onward Together، تساهم في الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجل قيمنا".

 


هيلارى كينتون

فلوريدا

دونالد ترامب

امريكا

اف بى ايه



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