كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب

وكالات

سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا.

ونشرت كلينتون صورة لها عبر "تويتر" وهي ترتدي قبعة مكتوب عليها "But her emails- إلا رسائلها الإلكترونية"، وكتبت في التغريدة: "كل قبعة أو قميص من But her emails، يباع عبر Onward Together، تساهم في الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجل قيمنا".

Every “But her emails” hat or shirt sold helps @onwardtogether partners defend democracy, build a progressive bench, and fight for our values.



Just saying!https://t.co/4TiUxjmRNY pic.twitter.com/rflM8fTAbw

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 9, 2022