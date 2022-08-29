استمرار حملات النظافة والتجميل بعدد من مراكز وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل بـ"دسوق، الحامول، مدينة مصيف بلطيم، سيدي غازي، سيدي سالم"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه سيتم استمرار حملات النظافة على مدار اليوم، ورفع الأتربة، ورى الأشجار ورفع المتولد اليومي من المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ورى الزراعات، وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.



وأشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، و متابعة كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة ونظافة المنتزهات، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي بأماكن تجميعها بمنطقة "أبو رمضان، وارض العجوة ، شارع المركز" وتكثيف النظافة بنطاق المدارس والمصالح الحكومية، ومداخل ومخارج المدينة والمنتزهات، وتحميل القمامة إلى المقالب العمومية.



كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية، والشوارع الداخلية والميادين، و نظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه، وازالة الحشائش، واكد على استمرار وتكثيف الاعمال، ورفع المخلفات اول باول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية.



وتابع محمد سعيد حامد، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، سير العمل بمنظومة النظافة، واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة داخل مناطق المدينة المختلفة من خلال رفع القمامة من المنبع والمتولد اليومى، ونقلها للمقلب الرئيسي، والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رش الطرق وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة الى نظافة الشوارع والطرق، وإزالة كافة أنواع التراكمات و الأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول .



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار، وصيانة وتسليك خفض المنسوب، وأعمال الرش والتطهير،ومتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أول بأول بقرى "الروضة، البلاصى، برية لاصيفر"، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية باستمرار.





اعمال النظافة



جانب من حملة النظافة



جانب من حملة النظافة



حملة نظافة



س الشوارع



