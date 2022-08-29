استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 3 آلاف و228 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و346 ألفا و304 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 157 ألفا و500 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1693 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و523 ألفا و662 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و728 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و651 إصابة و30 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و494 ألفا و404 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و 412 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و647 إصابة و 41 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و806 آلاف و509 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و347 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 11 مليون و 403 الاف و302 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 43 ألفا و112 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و874 ألفا و 641 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 61 ألفا و667 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 122 ألفا و495 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و777 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 113 ألفا و989 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 801 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و895 ألفا و552 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و394 حالة وفاةذ.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 192 الفا و 463 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و777 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 213 ألفا و788 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 757 حالة وفاة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 137 ألفا و555 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 3 آلاف و 56 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و210 آلاف و306 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 66 ألفا و 637 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 6 ملايين و167 ألفا و203 حالات إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفا و30 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و647 إصابة جديدة و41 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 21 ملايين و806 آلاف و509 إصابات وترتفع حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و347 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و214 حالة إصابة و43 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و 808 آلاف و426 حالات إصابة.

وفي أذربيجان، تم تسجيل 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليون و 387 ألفا و576 حالة إصابة.

سجلت كينيا 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 161 حالة والوفيات إلى 5674 حالة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و110 آلاف و407 إصابات والوفيات إلى 8 آلاف و 530حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 513 ألفا و 972 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و664 حالة وفاة.

وفي ماليزيا سجلت البلاد 2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 776 ألفا و 194 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 36 ألفا و198 وفاة.