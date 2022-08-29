استعدادا للشتاء.. إزاحة الرمال من على الطرق السريعة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت شمال سيناء لفصل الشتاء بحملات رفع للرمال على الطرق السريعة بوسط سيناء.

وقال سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه تم انطلاق حملات إزاحة الكثبان الرملية على الطرق السريعة، وتم الانطلاق فى قرية القسيمة بالتعاون مع أهالى المنطقة، برفع وإزالة جميع الرمال العالقة من على طريق الحسنة / القسيمة والذى قد تجمعت عليه كثبان رملية أدت إلى إعاقة الطريق أمام المارة من المواطنين، وتم مسح الطريق بالكامل، والمتابعة واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمرة خاصة الطرق المؤدية إلى جميع قرى المركز والمدينة حرصا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه فى ذات السياق تم بالتعاون مع هندسة الكهرباء بالحسنة تنفيذ حملة صيانة واصلاح الكشافات المعطلة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة من شوارع وأحياء مختلفة بالمدينة، وتمكنت من صيانة وإصلاح عدد من الكشافات المعطلة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة العامة.