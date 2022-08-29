إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق المنشأة جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد طريق المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ربع نقل مع سيارة تاكسى، نتج عن التصادم إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، تم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقف الحركة جزئيا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة جنوب سوهاج، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق، بين سيارتين ووجود مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ربع نقل وسيارة تاكسى نتج عن التصادم إصابة أحمد محمد جمال محم. م . ج 27 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشبتاه نزيف بالمخ وإصابة "أحمد . ح . ج" 18 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن ، و"حمدي . ج . ع" 58 سنة بإشتباه كسر بالضلوع.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث والتي قامت برفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.