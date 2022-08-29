إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسوان أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 11 شخصا، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، عند مدخل مدينة أبوسمبل على الطريق الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مركز شرطة أبوسمبل يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديدا عند مدخل مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 11 شخصا جميعهم عمال، ولم يسفر الحادث عن وفيات، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.









