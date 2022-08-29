إزالة 231 حالة تعد بمراكز ومدن الدقهلية منذ بدء التنفيذ

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تواصل أعمال حملات إزالة التعديات بالموجة 20، لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتي يوم 27 أكتوبر المقبل.

هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم اليوم تنفيذ إزالة 21 حالة تعد بمساحة 2143 متر مربع تابعة لولاية النيل والصرف والري وذلك بمراكز الجمالية ومنية النصر وبلقاس وبني عبيد وشربين وطلخا والمنصورة وأجا، وبذلك يصل إجمالي ماتم تنفيذ ازالتة منذ بدء اعمال الحملات عدد 231 حالة تعد بمساحة 10057 مترا مربعا بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة، كما أضاف "محافظ الدقهلية" أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف "مختار" رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات على أراضي الدولة وأهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.