إحالة 54 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لإهمالهم فى العمل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية لتحقيق الانضباط الادارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.



وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 40 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.



كما تم إحالة 14 من العاملين بالمنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.