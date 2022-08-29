اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:29 ص
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أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الكوسة بـ6.5 جنيه والجزر بـ 5.5 جنيه

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الكوسة بـ6.5 جنيه والجزر بـ 5.5 جنيه جزر ارشيف
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين، عن مواصلة استقرار أسعار الطماطم بسعر 3 جنيهات في سوق الجملة، وتحرك سعر البطاطس إلى 5.5 جنيه، والبصل يواصل استقراره عند 2.25 جنيه والكوسة 6.5 جنيه والجزر 5.5 جنيه والفاصوليا 15 إلى 25 جنيها.

وأشارت إلى أن سعر الفلفل الألوان من 4 إلى 9 جنيهات والملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 3 إلى 5.5 جنيه والبامية 15 إلى 20 جنيها والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وكشفت أن سعر الثوم ارتفع إلى 11 جنيها في سوق الجملة والبنجر سجل 4 جنيهات واللفت 2.5 جنيه والزيتون 20 جنيها والخس 15 جنيها والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيها.

وأعلنت الشعبة في نشرتها اليومية للأسعار، أن الباذنجان البلدي تراجع إلى 1.5 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2.75 جنيه، الفلفل الرومي 3 جنيهات والرومي الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 1.5 إلى 3 جنيهات.


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