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أجواء حارة ورطوبة مرتفعة ورياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:43 ص
أجواء حارة ورطوبة مرتفعة ورياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
- ارتفاع فى نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات مئوية .
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
 
 

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