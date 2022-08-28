اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 معلومات حول تطوير مشروعات القابضة للسياحة والفنادق .. تعرف عليها

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:00 ص
6 معلومات حول تطوير مشروعات القابضة للسياحة والفنادق .. تعرف عليها فندق شبرد على ضفاف النيل
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل القابضة للسياحة والفنادق تطوير عددا من الفنادق ،بجانب طرح عدد أخر منها للشراكة المحلية والعالمية ؛بما يمثل قيمة مضافة لتلك المشروعات الجديدة ، مما ينعكس على إيرادات الشركات التابعة والشركة القابضة نفسها.

تعرف على تفاصيل مشروعات التطوير لا سيما مع إعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للسياحة، والإعداد لإطلاق منصة "طوف وشوف" للمقاصد السياحية غير التقيليدية، إلى جانب مشروعات شركة الصوت والضوء ومنها تطوير عروض منطقة أهرامات الجيزة وتحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل.

 

1 - يتم حاليًا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك.

2 - جاري التفاوض لاقامة عرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين.

3 – جار الإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية والفنادق.

4 – جار تطوير فندق شبرد بواسطة شريك سعودى .

5 – تم طرح مشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة على القطاع الخاص .

6 – تم الانتهاء من تطوير وتشغيل فندق سفير دهب.

 


القابضة للسياحة

شركات السياحة

الفنادق التاريخية

قطاع الاعمال العام



الموضوعات المتعلقة

قرار نقل "عمر افندى" للقابضة للسياحة فى انتظار انعقاد الجمعية العامة للشركة

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:00 ص

القابضة للسياحة: القطاع الخاص يطور وينشئ فندقين فى القاهرة والأقصر بـ3 مليارات جنيه.. وتشغيل شبرد وفور سيزون الأقصر خلال عامين.. ميرفت حطبة لـ"اليوم السابع": ترحيب كبير بالشراكة مع الشركات الخاصة

الخميس، 19 مايو 2022 10:00 م

رئيس القابضة للسياحة: نرحب بالقطاع الخاص لتطوير الفنادق والشراكة

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:56 ص

ما مصير الشركات التجارية بعد نقلها للقابضة للسياحة؟ اعرف التفاصيل

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة