قرار نقل "عمر افندى" للقابضة للسياحة فى انتظار انعقاد الجمعية العامة للشركة

كتب عبد الحليم سالم

كشف اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات نقل الشركة من القابضة للتشييد والتعمير، إلى القابضة للسياحة والفنادق، لا سيما ملف الديون وبعض الإجراءات الأخرى، وبالتالى تنتظر الشركة تنفيذ قرار النقل.

أضاف أيمن سالم لـ"اليوم السابع" أنه على سبيل المثال، تم سداد مديونية الشركة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بقيمة 600 مليون جنيه عن طريق مبادلة أصول بالدين، موضحا أن هذا كان عقبة كبيرة وتم الانتهاء منها، موضحا أن هناك مديونية أخرى للتأمينات، تم الاتفاق على سدادها مقابل أصول أيضا تم تحديدها بالفعل، وقريبا سيتم تسويتها.

أضاف أن هناك بعض المديونيات التى تتراوح من 50 لـ60 مليون جنيه لصالح بعض الجهات وموردين، وهذه يمكن تسويتها، حيث إن الشركة منتظمة فى السداد بالفعل ولا مشكلة فيها، ويمكن الاستمرار فيها بعد اتمام الانتقال للقابضة للسياحة والفنادق.

يشار إلى أنه من المنتظر عقد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على الانتقال للقابضة للسياحة الفترة المقبلة.