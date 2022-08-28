37 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بمركزى مطاى وبني مزار في المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، نفذت حملات تموينية كبرى، من خلال المرور على المحلات التجارية ووحدات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة على المحلات التجارية، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، 22 مخالفة تموينية متنوعة، منها 19 مخالفة في مجال المخابز البلدية جاءت ما بين "نقص وزن - نظافة - غير مطابق للمواصفات – عدم إعطاء بون"، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 3 محاضر خلال الحملة حيث تم ضبط 1300 كيلو أعلاف بدون فواتير و1200 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي و37 عبوة مبيد فطري مجهولة المصدر.

وفي مركز ومدينة بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة تفتيشية على الأسواق والمحال العامة للتأكد من صلاحية ما يتم عرضه وتداوله من أغذية للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام التجار وأصحاب المحلات بالقوانين والقرارات التموينية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر مخالف تنوعت ما بين "ذبح خارج المجزر – مخالفة اشتراطات بيئية – أغذية غير صالحة للاستهلاك – عدم مراعاة الاشتراطات الصحية".



جهود الوحدات المحلية



جهود الوحدات المحلية



جهود الوحدات المحلية