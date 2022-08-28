التنمية المحلية: "المنيا" الأولى في تنفيذ مبادرة مشروعك بإجمالي 22 ألف قرض

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن اليوم تصدر محافظة المنيا في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث نفذت المحافظة 22,3 ألف مشروع بقروض بلغت 2,7 مليار جنيه مشروع بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم من خلال تلك المشروعات توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وأشار المحافظ، إلى أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

وأضاف "القاضي" أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.



مبادرة مشروعك



مبادرة مشروعك