‏‎جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، بحوزة راكب قادم من إيطاليا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

بناءً على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهره الجوي مفادها اعتزام الراكب م . ا . م تهريب ممنوعات حال وصوله للبلاد على رحلة طائره شركة نيوز رقم 593 القادمة من إيطاليا، وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركه قام بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 35جرام من التبغ المشبع بمخدر الحشيش داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 92 جرام من مادة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر.

قرر رأفت وهيب عازر مدير الادارة الاولي بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب رقم 105 ‏لسنة 2022، وذلك ‎بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة الذي قام بعرض الراكب علي النيابة المختصة.