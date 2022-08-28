‏المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين قتلوا مواطنا لسرقته بالإكراه في الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على 3 عاطلين، بتهمة قتل شخص أثناء سرقته بالإكراه، في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، كشف أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أثناء تواجدهم بدائرة القسم، تربصوا بأحد المواطنين الذى كان يجلس على إحدى المحطات للسيارات الأجرة فى وقت متأخر من الليل، فقرروا التخلص منه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، حيث قام المتهم الأول بإحضار حبل، وتوجه إلى المجنى عليه وقاموا بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على متعلقاته وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة شخص مقتول بجوار ترعة الإسماعلية، وبعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الحنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهم والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.