ولي عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني تتعلق بالقضايا المشتركة

أ ش أ

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية موجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قام بتسليم الرسالة، اليوم الأحد، بقصر بيان، المبعوث الشخصي لرئيس دولة فلسطين ياسر محمود عباس، وبحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد الفلسطيني المرافق للمبعوث الفلسطيني.