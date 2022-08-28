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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:09 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎
 
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 91.75%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.‎
 
وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين  90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎
 
ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح.
 
 

الشهادة الابتدائية الازهرية

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