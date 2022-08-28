وزير الصحة يتفقد الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية

كتب ــ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية ، بمقر كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.

اطمأن الوزير - خلال تفقده اللجان- على سير عملية الامتحانات، والتي تعقد على مدار 6 أيام لـ بإجمالي 5 آلاف و265 متدربًا في 41 تخصصًا، كما حرص على الاستماع لآراء عدد من الأطباء حول النماذج الامتحانية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب، حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة، ضمن برنامج الزمالة، كما تفقد الوزير غرفة مراقبة اللجان بالكاميرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة عملية الامتحان، للتأكد من تحقيق أقصى استفادة للملتحقين ببرنامج الزمالة، والوقوف على أي تحديات تواجه المتدربين، مشيرًا إلى تميز برنامج الزمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب العملي لمقدمي الخدمة الطبية، منوهًا إلى التحاق 17 ألفًا و895 متدربًا، بينهم 1405 من الوافدين بالبرنامج منذ تشكيل اللجنة العليا للتخصصات الطبية عام 1998.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير عقد لقاءً مع مسئولي برنامج الزمالة المصرية عقب تفقده اللجان الامتحانية، واستمع إلى عرض مفصل حول مستجدات وآليات العمل ببرنامج "الزمالة المصرية"، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر للبرنامج، خاصة بعد قرار تشكيل المجلس الصحي المصري والذي يعد الإطار التشريعي لكافة الزمالات والشهادات العلمية التي تُمنح للعاملين في القطاع الصحي.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير شدد على أهمية البرنامج في صقل مهارات الأطباء من خلال تدريبهم على المناهج والتقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك الإلمام بالعلوم التكنولوجية في المجال الصحي، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير شدد على ضرورة التناوب بين المتدربين على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية بمستوياتها المختلفة، للحصول على خبرات متنوعة، كما وجه الوزير بالتوسع في التعاون مع المجالس الصحية بالدول العربية، للاعتماد المتبادل للتدريب والمدربين وأماكن التدريب.

وذكر «عبدالغفار»، أن إجراء الامتحانات اليوم بحضور 367 متدربًا من ملتحقي البرنامج، في 11 تخصصا، هم (الأمراض الصدرية، وطب أورام الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والصيدلة الإكلينيكية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والجراحة التكميلية والحروق، والكتروفسيولوجيا القلب، وطب نقل الدم ومشتقاته، ومكافحة العدوى، وطب الأطفال حديثي الولادة -للتمريض- وطب أورام الأطفال).

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عبدالسلام شلبي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ومُدربي برنامج الزمالة المصرية.