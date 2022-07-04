نقابة الأطباء: الزمالة المصرية أكدت اتخاذها إجراءات لرد مستحقات الأطباء المادية

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) خاطبت نقابة أطباء مصر بأنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية لرد القيمة المالية لمستحقيها من الأطباء طلاب الزمالة المصرية.

وأوضح الزيات، أن الخطاب الموجه من الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، للدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، كان ردًا على خطاب النقابة بشأن حل مشكلة أطباء الزمالة المصرية الذين قاموا بدفع مصاريف الامتحان بمبلغ خمسة الاف جنيه، ثم تم صدر قرار بعودة المصاريف إلى ثلاثمائة جنيه ولم يتم رد فروق المبالغ للأطباء.

ومن ناحيته، وجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الشكر للدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية على التعاون الملموس مع نقابة الأطباء في تسيير أمور الأطباء.

وكانت قد تلقت نقابة الأطباء العديد من شكاوى أطباء الزمالة المصرية تكليف 2020، يطالبون برد فروق الرسوم التي سددوها نظير تقدمهم لامتحانات الجزء الأول دور أغسطس 2021، موضحين إنهم قاموا بسداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه نظير تقدمهم لامتحانات الدور المشار إليه، ثم صدر قرار الزمالة المصرية بتخفيض هذه الرسوم إلى 300 جنيه، وأنه سيتم رد الفروق إليهم إلا أن هذا لم يحدث رغم تقديمهم العديد من الطلبات خلال 9 أشهر ماضية.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع مسؤولي الزمالة المصرية وبحث معهم شكاوى الأطباء ووعدوا بحلها في أقرب وقت، وأكد الزيات أنه سيتابع مع إدارة الزمالة حتى يتم حل هذه المشكلة واسترداد الأطباء لمستحقاتهم المالية.

وخاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية بتفاصيل هذه المشكلة مطالباً بالتوجيه نحو سرعة رد مستحقات أطباء الزمالة تكليف 2020 المشار إليها في شكوى الأطباء.