اليوم السابع
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وزير الزراعة: تحصين الماشية بـ5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:44 م
وزير الزراعة: تحصين الماشية بـ5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
أوضح التقرير، أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و671 ألفا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين حوالي 2 مليون و363 ألفا و737 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال ليصل إجمالي ما تم إعطاؤه أكثر من 5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 27 أغسطس.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية
 
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
 

الحمى القلاعية

وزارة الزراعة

الماشية

التامين على الماشية



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