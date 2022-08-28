تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 183 ألف، و378 رأس ماشية، بنسبة 86.5%،كما تم تنفيذ 200 ندوة إرشادية بقرى مراكز المحافظة،موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وتابع الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، ونستهدف تحصين 212 ألف رأس ماشية، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



حملات التحصين بالقرى والتوعية



تحصين الماشية بكفر الشيخ



استمرار حملات التحصين



حملات للمزارعين عن اهمية التحصين



حملات ارشادية لاهمية التحصين