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وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون للمشاركة فى فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:23 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون للمشاركة فى فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الأحد، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري الرئيس المعين لمؤتمر COP27 في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلاً عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

 

 

 

 


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